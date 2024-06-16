Zam sağanağı başladı! Ekrem enflasyon canavarı gibi

Seçim öncesi bol kepçeden verdiği vaatlerle halkı aldatan ve İstanbul’un bütçesini kendi siyasi ikbali uğruna harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oluşan bütçe açığını kapatmak için zam sağanağı başlattı. Bütçesi birçok bakanlıktan daha fazla olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni iflasa sürükleyen İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin ardından iğneden ipliğe belediye uhdesindeki her kaleme astronomik zamlar yaptı. 16 milyonluk mega kenti adeta yokluğa mahkûm eden İmamoğlu, para bulmak adına Halk Ekmek’ten şebeke suyuna, İSPARK’tan öğrenci yurtlarına, Ağır tonajlı araçların güzergâh kullanım izin belgesinden terminal çıkışlarına, İSBİKE’lardan İstanbulkart’a kadar hemen her kalemde dudak uçuklatan zamlara imza attı.

Zam sezonu açıldı

Bozulan ulaşım araçlarıyla İstanbulluyu canından bezdiren, başta Haliç olmak üzere kentin doğasını kirleten ve iş bilmezliğiyle kadim kenti hizmete hasret bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden sonra yaptığı fahiş zamlardan bazıları şöyle:

● İBB İşletmeler Müdürlüğü, misafirhane ücretlerine sessiz sedasız zam yaptı. 2024 yılı Temmuz- Aralık aylarını kapsayan tarifeye göre 1 günlük konaklama bedeli yüzde 50’yi aşan zamla, 300 TL’den 459 TL’ye çıkarıldı.

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Yönetim ve Terminaller Şube Müdürlüğü de zam yaptı. Üç aylık Ağır Tonajlı Araç Güzergâh Kullanım İzin Belgesi fiyatı yüzde 13 zamla 600 TL oldu. 6 aylık izin belgesi fiyatı ise 900 TL olarak belirlendi.

● İmamoğlu yönetimi terminal çıkış ücretlerini de artırdı. Alibeyköy Cep Otogarı Yolcu Terminali otobüs giriş-çıkış fiyatı 365 TL’den 493 TL’ye yükseltildi.

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● İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü de zam sezonunu pas geçmedi. Geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi (Maksem) bilet fiyatını 50 TL olarak belirledi. Yabancılar ise 100 TL ödeyecek.

● Teknepark, Sultahahmet Meydanı ve taksi durakları ve mesir alanı ücretleri de zamdan payına düşeni aldı. Teknepark’ta 1 saatlik bağlama ücreti 844 TL’den 1140 liraya yükseltildi. Orman Koru ve Mesire alanlarında ise otomobil tarifesi 104 liradan 141 TL’ye, minibüsler ise 289 TL’den 403 liraya çıkarıldı.

Zamsız günü geçmiyor

● Sayısı bir elin parmağını geçmeyen Kent Lokantaları’nda “4 çeşit yemeği 40 TL’den satıyorum” diye övünen İmamoğlu, 1 saatlik İSPARK ücretini de 52 TL’den 70 TL’ye yükseltti.

● İmamoğlu, üniversite yurtlarına da yüzde 50 zam yaptı. 1.300 TL olan fiyat 1.950 TL’ye çıktı.

● Suya 5 yılda yüzde 800 zam yapan İmamoğlu, 14 Mayıs’taki değişiklikle 1. kademede bir metreküpü 23,72 lira olan suyu, yüzde 36 oranında zamla 32,28 liradan satmaya başladı.

● Seçim sonrası bisiklet kiralama ücretine yüzde 100 artış yapan İmamoğlu yönetimi, İSBİKE’ye ait bisikletlerin 1 saatlik kiralama ücretini 22 liradan 44 liraya, 1-2 saat 31 liradan 62 liraya, 2-3 saati ise 44 liradan 88 liraya çıkardı.

● 17 Mayıs 2024 tarihinde normal ekmek dışındaki ürünlerine yüzde 50 zam yapan İstanbul Halk, 670 gram tost ekmeğini 45 TL, 500 gramlık tam buğday ekmeği 40 TL, 400 gram çavdarlı ekmeği de 40 TL’den satmaya başladı.

● Bayram sonrası için de sürpriz hazırlığı içerisinde olan İmamoğlu, İstanbulkart ücretlerine zam yapacak. Zamlı tarifeye göre AK Parti döneminde ücretsiz olan anonim kart 70 TL’den 130 TL’ye, Mavi kart ise 80 TL’den 110 TL’ye çıkacak.