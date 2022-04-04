Zam çakallığını anlattı! "Siz marketler rekabet ediyor sanıyorsunuz"

Marketlerin yaptığı zamlar vatandaşların cebini zorlarken, birbirleriyle rekabet halinde olduğu zannedilen söz konusu kurumların birbirleriyle bağlantılı hareket ettikleri de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ifşa olan gerçek şok etkisine neden oldu. Bazı marketlerin kendi aralarında WhatsApp grubu kurdukları ve birbirlerini ceza ve fiyatlandırma konusunda uyardıkları belirlendi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, zincir marketler arasındaki bağlantı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bir markete gittim, patates 5 lira; diğer markete gittim 8 lira. Gözlerimle gördüm. Aynı raftaki şekerler, biri 13 lira diğeri 17 lira.

Açık söyleyeyim, şu an bir boşluk var. O boşluğu toptancılar da sonuna kadar kullanıyor, perakendeciler de, manavcılar da kullanıyor. Ama nereye kadar kullanırlar, devlet buna nerede dur der, onu bilemiyorum.

Dur dendiği zaman da o gazeteler onların avukatlığına mı soyunur?..

Hatırlayın, 5 markete milyarlık ceza verildiği zaman ne diyorlardı, diğer marketler, ‘Pazartesi günü fiyatları, etiketleri değiştiriyoruz’ diyorlardı. Siz zannediyorsunuz ki rekabet ediyorlar, ama biraz önce ne dedim, patates bir tanesinde 5 lira, diğerinde 8 lira. Siz sıradan bir mantıkla olaya baktığınız zaman, biri ucuza satıyor, diğeri pahalıya' diyorsunuz ama bunların içerisinde başka çakallıklar da var. 'Ben bu hafta ucuz yapıyorum, beni ucuz bellesinler, sen gelecek hafta ucuz yap. Birlikte yol alalım, böyle kuzuları parçalayalım' anlamında ne taktikler geliştirdiklerini işte WhatsApp yazışmaları falan deşifre edildiği zaman... O zaman da Sözcü avukatlıklarına soyunuyor.