Zam adam İmamoğlu'ndan iki yüzlü paylaşım!

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından ‘Nasıl başladı/ Nasıl bitti?’ akımına uyarak yaptığı paylaşımda CHP’nin iki yüzlülüğünü gösterdi. Zamların üstünü örten İmamoğlu, aylık öğrenci kartlarını 50 liraya indirdiklerini ifade ederek bunu CHP’ye mal etti.

Zam adam İmamoğlu vaatlerini unuttu

Seçimden önce indirim vaatleri yapan İmamoğlu seçimden sonra vatandaşa verdiği sözleri unutarak indirim yapmak bir kenara dursun toplu taşımada İstanbulluları bugüne kadar hiç karşılaşmadığı fiyatlarla karşılaştırdı.

İmamoğlu'nun paylaşımı:

Geldiği günden beri yaptığı zamlardan dolayı 'zam adam' olarak bilinen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden önce AK Parti’nin İstanbul kartlarla ilgili hali hazırdaki ücretlendirmelerini eleştirerek indirim yapacaklarını dile getirmişti. Ancak seçimden sonra maskesini çıkaran İmamoğlu, AK Parti'nin yıllardır yapmadığı zamlara bir anda fazlaca bir ücretle zam yaptı. AK Parti ve MHP'nin İBB Meclisi'nde aylık öğrenci kartlarıyla ilgili sağladığı indirimi de CHP yapmış gibi gösterdi.

CHP'nin İstanbul'da yaptığı zamlar

İmamoğlu ‘Nasıl başladı/Nasıl bitti’ algısıyla indirim yaptıklarını ifade ederken gelin yaptığı zamlara bir göz atalım...

CHP, İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yaptı. Böylece 2,60 lira olan elektronik bilet 3,50 olurken; 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira; 205 lira olan tam mavi kart 275 lira oldu.

AK Parti’nin İBB Meclisi grubunun 40 liraya indirdiği öğrenci aylık mavi kart ücreti yine İmamoğlu tarafından 50 liraya çıkarıldı.

İmamoğlu’nun zamları bununla da kalmadı… BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20, Hamidiye suya yüzde 20 ile yüzde 50, taksiye yüzde 25 ve minibüse yüzde 20 zam yaptı.

Yaptığı zamlarla gündem olan Ekrem İmamoğlu, karikatürlere de konu oldu.

Öğrenci kartlarına göz dikti

Öte yandan yabancı ülkelerden milyar dolarlık yardımlar alan İmamoğlu, lise ve üniversite öğrencilerinin indirimli kartlarına da göz dikti. İmamoğlu, 20 yaş üstü lise ile 25 yaş üstü üniversite öğrencilerinin indirimli mavi kart kullanmalarını iptal ettiren maddeyi Meclis’e getirdi. Ancak şimdilik AK Parti grubunun karşı çıkmasıyla karar ileri bir tarihe ertelendi.

İSKİ'den vatandaşa kabarık faturalar

Zamlar demişken İSKİ’yi de unutmadan geçmemek lazım. Koronavirüsle birlikte devlet tarafından alınan tedbirler kapsamında karantina uygulayan vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşarken İSKİ’nin gönderdiği su faturası da işin tuzu biberi oldu.

Sözde ‘askıda fatura’ ile vatandaşı rahatlattığını iddia eden CHP’li İBB, abartılı bir şekilde vatandaşlara gönderilen su faturalarıyla defalarca gündemin konusu oldu. Vatandaşa kabarık giden su faturalarıyla ilgili İSKİ’ye çok sayıda şikayet gitti. Ancak konuyla ilgili şikayetler hala devam ederken İBB tarafından somut bir adım atılmadı.

İstanbulluların zam endişesi

CHP'li İBB'nin yönetime geçtiğinden beri zamlarla yeni güne uyanan İstanbullu vatandaşlar, 'Yine neye zam gelecek?' endişesiyle yaşamaya devam ediyor...