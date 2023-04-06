Zalimlerin Başbakanı Netenyahu Müslümanlara böyle meydan okudu!
Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara zulmeden İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkelerine Lübnan'dan atılan 34 roketin ardından konuşma gereği duydu.
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki zulmüne karşılık Lübnan'dan atılan 34 roket mermisinden sonra, İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı.
Toplantıdan önce konuşan Netenyahu, Müslümanlara meydan okudu.
Filistinli mazlumlara yönelik şiddeti, "Ülkemizde iç çatışma" diye yumuşatan Netenyahu "Hiçbir iç tartışma, düşmanlarımıza karşılık vermemizi engelleyemez" dedi.
Netenyahu sözlerinin devamında, "Onları gerektiği yerde vuracağız. İstisnasız hepimiz bu konuda birleşmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.