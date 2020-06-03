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Spor

Zalgiris Kaunas, Steve Vasturia’yı kadrosuna kattı

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, ABD’li basketbolcu Steve Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:40:37 -
Zalgiris Kaunas, Steve Vasturia’yı kadrosuna kattı

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, ABD’li basketbolcu Steve Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD’li basketbolcu Steve Vasturia’yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Vasturia ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Avrupa kariyerine Alman ekibi ALBA Berlin ile başlayan 25 yaşındaki basketbolcu, daha sonra Palencia ve Rasta Vechta’da forma giydi.


ABD’li basketbolcu, 2019-2020 sezonunda Rasta Vechta ile ligde 13.4 sayı, 4.9 asist, 3.7 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 11.8 sayı, 5.3 asist ve 4.0 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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