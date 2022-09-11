Zakkum grubu ahlaksızca dindarları hedef aldı! 'Kirli beyinlerin...'

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Zakkum grubu, Şanlıurfa'da verdiği konserden sonra Din Görevlileri Birliği'ni hedef aldı.

Din Görevlileri Birliği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt, "Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterilerdir." dedikten sonra şu çağrıda bulunmuştu:

İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösterinin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir. Bu programın iptalini Sayın Başkan'dan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olmamasını kendisinden beklerim.

Haddi aşan ahlaksız sözler

Zakkum Grubu dün konserin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dindar insanları hedef aldı. Grup tarafından yapılan açıklamada, haddi aşan ifadeler kullanıldı.

"Kirli beyinlerin, din istismarcılarının, Şanlıurfa’ya yakışmayan bu kişilerin yegane amacının vitrinde kalmak, gündem yaratmak, yobazlığı normalleştirmek olduğunun farkındayız. Hafta boyu sesiz kalmamız bu sebeptendi." denilen açıklama şöyle devam etti:

Bu zorbalığın, bağnazlığın ve akıldışılığın savunucularının değirmenine su taşımayı asla istemeyiz. Bu kişiler en sağlam cevabı bu gece Şanlıurfa’da bizi izlemeye gelen 25 bin güzel insandan aldılar. Ne güzeldin bu gece Şanlıurfa. Asla akıldan çıkmasın, aydınlık karanlıktan korkmaz.