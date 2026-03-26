Zakharova ABD’nin haydutluklarını bir bir yüzüne vurdu!

ABD’nin geçmişten bugüne imza attığı insanlık dışı saldırıları sayan Zakharova; “Hiroşima ve Nagazaki’ye iki atom bombası atan ülke hangisiydi? Vietnam’da masumları katletmek için napalm kullanan ülke hangisiydi? Belgrad vatandaşlarına saldıran ülke hangisiydi? Hangi ülke seyreltilmiş uranyum mühimmatları kullandı? Bir egemen ülkeyi işgal etmeyi haklı göstermek için BM Güvenlik Konseyi’nde ‘çamaşır deterjanı’ dolu bir deney tüpü sallayarak sahte kanıtlar üreten ülke hangisiydi? Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’i idam eden ülke hangisiydi? Filistin’de devam eden soykırımı destekleyen ülke hangisidir? Dünya genelinde birçok ‘Renkli Devrim’i kışkırtan ve destekleyen ülkenin hangisi olduğunu hatırlayın!” ifadeleriyle vahşi batı haydutluklarını ABD’nin yüzüne vurdu.