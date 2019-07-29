Zakarya Bergdich Denizlispor’da Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, son olarak Portekiz 1.

Süper Lig’in yeni ekibi Denizlispor, son olarak Portekiz 1. Lig takımlarından Belenenses’de formaya giyen Zakarya Bergdich ile anlaşma sağladı.

Yukatel Denizlispor, 2019-2020 sezonunda ligde başarı sağlamak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ege temsilcisinin, son olarak Portekiz 1. Lig takımlarından Belenenses’de forma giyen 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich ile 1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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