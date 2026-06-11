AK Parti’den Milli Takım ve Türk milletine armağan: Siz Hepiniz Biz Türkiye!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Siz Hepiniz Biz Türkiye" adlı eser, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımına ve Türk milletine armağan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen çalışma, Türkiye’nin ortak heyecanını, birlik ruhunu ve milli gururunu müziğin evrensel diliyle buluşturdu.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik’in gerçekleştirdiği eser; Türk halk müziğinin türkülerinden "Hadi Gülüm Yandan Yandan"ın, Milli Takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı.

KLİPTE CUMHURBAŞKANI DA YER ALIYOR

Eser için hazırlanan özel klipte; ay-yıldızlı formayı taşıyan futbolcuların sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer ve yaşanılan sevinç anları bir araya getirildi. Klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın futbol sahalarından görüntülerine ve milli heyecanı paylaşan vatandaşların coşkusuna yer verilerek, Türkiye’nin ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi vurgulandı.

"Siz Hepiniz Biz Türkiye" şarkısının yalnızca bir şarkı değil; sahada mücadele eden futbolcularla tribünlerde destek veren milyonlarca vatandaşı aynı heyecanda buluşturan bir birlik çağrısı niteliği taşıdığı belirtildi. Dünya Kupası yolunda Milli Takıma moral ve destek vermeyi amaçlayan eser, Türkiye’nin gücünü, inancını ve ortak sevincini yansıtan özel bir çalışma olarak hazırlandı.