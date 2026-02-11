  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Galata'yı karıştıran veganın ilk vukuatı değilmiş: Anne ve babasına yaptığı kan dondurdu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galata'yı karıştıran veganın ilk vukuatı değilmiş: Anne ve babasına yaptığı kan dondurdu!

İstanbul'da Galata köprüsünde vegan olduğunu söyleyerek bir vatandaşın balıklarını denize döken kadın sabıkalı çıktı.

#1
Foto - Galata'yı karıştıran veganın ilk vukuatı değilmiş: Anne ve babasına yaptığı kan dondurdu!

Galata Köprüsü'nde Ahmet Gökçebay isimli balıkçının bir kova balığını denize döken S.E. isimli kadının geçtiğimiz aralıkta anne ve babasının Bodrum'daki evini ateşe verdiği iddia edildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen S.E.'nin yaktığı ev, Bodrum İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Kadının babasının fenalaştığı öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

#2
Foto - Galata'yı karıştıran veganın ilk vukuatı değilmiş: Anne ve babasına yaptığı kan dondurdu!

'EŞYALARI DIŞARI ATTI' 4 Aralık'ta çıkan haberlerde S.E.'nin yangınla ilgisi şöyle anlatıldı: "Bodrum'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın oturduğu evi ateşe verdi.

#3
Foto - Galata'yı karıştıran veganın ilk vukuatı değilmiş: Anne ve babasına yaptığı kan dondurdu!

İddiaya göre, sinir krizi geçiren kadın, önce evdeki bazı eşyaları dışarı fırlattı, ardından çakmakla ateşe verdi.

#4
Foto - Galata'yı karıştıran veganın ilk vukuatı değilmiş: Anne ve babasına yaptığı kan dondurdu!

Evde büyük maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı."/ kaynak: akşam

