ZAHA’nın envantere giriş tarihi belli oldu

Milli imkanlarla FNSS tarafından geliştirilen ve kara il deniz kabul testleri devam eden Zırhlı Amfibi Deniz Hücum Aracı (ZAHA) Eylül 2022’da envantere alınacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek ZAHA; TCG ANADOLU, TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerinde görev yapabilecek.

ZAHA sayesinde Deniz Piyadeleri, çıkarma harekatları esnasında hem suda hem de karada gidebilecek bir araca sahip olacaklar. Öte yandan ZAHA, gelişmiş silah sistemleriyle de donatılmış durumda.

FNSS ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı)

TCG ANADOLU özelinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın zırhlı amfibi hücum aracı ihtiyacının karşılanması amacıyla 7 Mart 2017 tarihinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında ZAHA (Zırhlı Amfibi Hücum Aracı) Projesi Sözleşmesi imzalanmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında; 2 adet Komuta Kontrol Aracı, 2 adet Kurtarma Aracı ve 23 adet Personel Taşıma aracı olmak üzere toplam 27 adet ZAHA tedarik edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yapılan özverili çalışmaların sonucunda geliştirilen ZAHA; 24 (21 deniz piyadesi + 3 mürettebat ) personel taşıma kapasitesine, 12.7mm çapında makinalı tüfek ve 40mm çapında otomatik bomba atar barındıran uzaktan komutalı silahı kulesi sayesinde yüksek ateş gücüne, sızdırmaz ve hidro dinamik gövde tasarımına, suda itki sistemine, sis perdesi üretme kabiliyetine ve balistik korumaya sahiptir. Denizde 7 knot ve karada ise 70 km/sa azami sürate sahip olan ZAHA; %60 dik eğim tırmanabilirken, %40 yan eğimde tutunabilmektedir. ZAHA, 90cm yüksekliğindeki dik engelleri ve 2 metre uzunluğundaki hendekleri kolaylıkla geçebilmesi sayesinde oldukça iyi bir arazi performansı ortaya koyabilmektedir.

TCG ANADOLU Amfibi Harp Gemisi’nin havuz kısmında bulunacak ZAHA’lar sayesinde; olası bir amfibi harekat esnasında, kıyıya yönelik çıkartma yapmak mümkün olacaktır. Kurtarma ve komuta kontrol konfigürasyonundaki ZAHA’ları saymazsak; 23 adet ZAHA ile kıyıya, 483 + 69 kişilik bir kuvvetin aktarımı sağlanabilecektir.

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