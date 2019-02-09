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Zagklis'ten Türk basketboluna övgü

- FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis:"Türkiye, Rio 2016'da madalya almaya çok yaklaşmıştı. Bu da basketbola yaptıkları bilinçli yatırımın sonucunda ortaya çıkıyor. Türkiye'nin hem erkek hem kadın basketbolunda elit bir ülke olduğunu söyleyebilirim"

09 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
Zagklis'ten Türk basketboluna övgü


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye'nin hem erkek hem kadın basketbolunda elit bir ülke olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde açıklamalarda bulunan Zagklis, Türkiye'nin basketbolda çok geliştiğini kaydetti.

Türkiye'nin basketboldaki olumlu gelişimini daha önce düzenlenen büyük organizasyonlarda, çeşitli yaş gruplarında aldığı madalyalar ve başarılı sonuçlarla gösterdiğini dile getiren 38 yaşındaki Yunan spor adamı, "Sadece erkek değil, kadın basketbolundan da bahsediyorum. Rio 2016'da madalya almaya çok yaklaşmışlardı. Bu da basketbola yaptıkları bilinçli yatırımın sonucunda ortaya çıkıyor. Türkiye'nin hem erkek hem kadın basketbolunda elit bir ülke olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Basketbolu dünyadaki en iyi spor branşı yapmayı hedeflediklerini dile getiren Zagklis, üç yıl önce kurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) gelişiminden de memnun olduğunu aktardı.

Basketbolda kural değişikliği konusuna da değinen Zagklis, "Şu an NBA ile yaptığımız iş birliğinden çok memnunuz. Bu, kurallardaki değişikliklerin basketbolu nasıl etkilediğini tartışmamızı sağlıyor. Basketbolun gelişimi ile ilgili olarak tüm kıtaları izliyoruz. Kurallarda yapılacak bir değişiklik basketbolu destekleyecekse, bunun bir parçası olmaktan tabii ki mutluluk duyarız" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
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