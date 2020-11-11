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Dünya Zaferi kutlayan Azerbaycanlı kadın: Erdoğan'a baba diyeceğim!
Dünya

Zaferi kutlayan Azerbaycanlı kadın: Erdoğan'a baba diyeceğim!

Ermenistan'ı büyük bir hezimete uğratan Azerbaycan ordusu Ermeni Başbakan Paşinyan'ı teslimiyete zorlayarak büyük bir zafer elde etti. Bu zaferin ardından Azerbaycan sokakları sevinç gösterilerine sahne oldu. Azerbaycanlı bir kadın sevincini, ''Yaşasın, var olsun, Erdoğan'a baba diyeceğim bundan sonra.'' şeklinde ifade etti. Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:23:00 -

Azerbaycan'ın sahadaki başarılarının ardından yenilgiyi kabul ederek işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri vereceğini açıklayan Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan'ın açıklaması sonrası Azerbaycan halkı sokaklara döküldü.

Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Eylül ayında Ermenistan’ın saldırısı üzerine işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonuna başlayan Azerbaycan sahada büyük başarılar kazandı. Ermenistan askerlerinin cepheden kaçtığı çatışmalarda Azerbaycan ordusu birçok mahalle ve köyü işgalden kurtararak Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Sahada ve masada hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mağlubiyeti kabul ettiğini açıkladı. Buna göre Ermenistan 28 yıl sonra işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan çekileceğini duyurdu. Bunun üzerine Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşma imzalandı. Ermenistan’ın kısa bir süre sonra işgal ettiği yerleri terk etmesi bekleniyor.

Azerbaycan halkı sokağa döküldü

Ermenistan karşısında Azerbaycan'ın zaferinin ardından Azerbaycan sokakları sevinç gösterilerine sahne oldu. Bir yaşlı kadın sevincini, ''Yaşasın, var olsun, Erdoğan baba diyeceğim bundan sonra.'' şeklinde ifade etti. Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Azerbaycanlı çocuğun sözleri gülümsetti
Azerbaycanlı çocuğun sözleri gülümsetti

Dünya

Azerbaycanlı çocuğun sözleri gülümsetti

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Yorumlar

Putsavar

Bu zafer müslüman türk milletinin zaferi. yobaz kafirler kahrolsun
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