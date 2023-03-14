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Gündem Zafer Şahin'den kirli oyunu gözler önüne serdi
Gündem

Zafer Şahin'den kirli oyunu gözler önüne serdi

Gazeteci Zafer Şahin, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, sosyal medyada troller tarafından gerçekleştirilen algı operasyonlarını ortaya çıkardı. Şahin, binlerce farklı hesap tarafından tekrarlanan benzer mesajların bir algı çalışması olduğunu belirtti. 1 milyon hesabın bu şekilde paylaşımlar yaptığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 02:21:00 -

Gazeteci Zafer Şahin, CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yapılan algı çalışmasını gözler önüne seren Şahin, Twitter'dan yapılan paylaşımları aktardı.

"Sosyal medyada nasıl algı oluşturuluyor"

Troller tarafından gerçekleştirilen operasyonu aktaran Şahin, ''Şimdi bakın, hesap adı 'Derman04' şöyle yazmış. Ben Konyalı bir köylüyüm. 20 senedir AKP'ye oy veriyordum ama yetti. Traktöre tekerlek alacak param yok. Tekerlek alsam mazot alacak param yok. Artık milletin adamı Kılıçdaroğlu'na oy vermenin zamanı geldi.'' Habip Çelik isimli başka bir kullanıcının da aynı paylaşımı yaptığını söyleyen Şahin, ''Aynı metin ve binlerce farklı hesap var. Bunlar bir algı çalışması yapıyor. 1 milyon hesap açıldı ve bu 1 milyon hesap günün her saatinde tweet atıyor paylaşım yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

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