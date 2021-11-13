Zafer Şahin açıkladı! Anketlerde Yeniden Refah Partisi sürprizi

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Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin,, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'a konuk oldu.

"Yeniden Refah Partisi heyeti beni bugün ziyaret etti. 81 il ve 700'ün üzerinde ilçede örgütlenmişler." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün bir anket gördüm. Babacan'ın ve Davutoğlu'nun partileri ile Saadet Partisi falan kamuoyunda görünürlüğü konuşulurluğu daha fazla. İlginç bir şekilde bunlar kadar hatta bir kısmından daha fazla Yeniden Refah Partisi çıkıyor. Siyasette böyle bir gerçeklik de var."