Zafer Partisi ifşa oldu! Hacklettirdiği iş adamını şantaj görüntüleri ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği görüntüler ortaya çıktı. Hesabı hackleyen kişiyle görüntülü konuştuğu görülen Taşkaya, iş adamına şantaj yaparak "Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var." mesajını yazdırdı.

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret edip tehditler savuran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sağ kolu olan Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, İran uyruklu olduğu öğrenilen iş adamı Sait Emir'in Instagram hesabını hackletti.

Görüntüler ortaya çıktı

Hesabı hacklettiği kişiyle görüntülü konuşması kayıt altına alınan Adem Taşkaya, iş adamına şantaj mesajı yazdırdı.

Şantaj mesajı: Arkamda emniyet müdürü var

Taşkaya, görüntülü görüştüğü kişiye iş adamı Sait Emir'e göndermesi için şu mesajı yazdırdı:

"Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var."