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Siyaset Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!
Siyaset

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!

Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın ağır grip nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 21:29:00 -
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ağır geçirdiği grip sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan, sosyal medya hesabından Özdağ'ın hastaneye kaldırıldığını ve serum tedavisi uygulandığını açıkladı.

Ağır grip rahatsızlığı geçiriyor

Özdağ'ın, geçirdiği ağır grip nedeniyle hastanede müşahede altına alındığı bildirildi.

Tarhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Partimizin kurulmasıyla birlikte yoğunluğu çok daha artan çalışma temposu nedeniyle ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Genel Başkanımız bugün serum tedavisi gördü. Acil şifalar dilerim. Allah, Türk Milleti'ne hizmet yolunda kendisine güç kuvvet versin.

 

 

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