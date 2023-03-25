Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt'ta imza dilendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için devam eden imza kampanyasına destek vermek amacıyla Esenyurt İlçe Seçim Kurulu'na geldi.

İmza çadırı önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığını desteklemek için geldiğini belirtti. Özdağ, Türkiye'de yaşayan sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi için ilçedeki vatandaşlardan Sinan Oğan'a imza vermelerini istedi.

Dilenciliğe soyunan Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer İstanbul'da yaşayan 4 milyon sığınmacının ve kaçağın vatanlarına dönmesini istiyorsanız, eğer Esenyurt'ta yaşayan ve sayıları 300 bini aşan sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmelerini istiyorsanız gelin Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için imza verin. Çünkü mevcut adaylar içerisinde hiçbir cumhurbaşkanı adayı ve hiçbir ittifak, Sinan Oğan ve Ata İttifakı dışında ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın, İstanbul'da yaşayan 4 milyon sığınmacı ve kaçağın, Esenyurt'ta sayıları 300 bini aşan sığınmacı ve kaçağın bir sene içerisinde ve gerekirse zorla vatanlarına yollanacağı sözünü vermiyor. Bu sözü bir tek biz veriyoruz."

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