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Zafer için Uludağ’a yürüdüler

Bursa’da Yıldırım Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Uludağ’a zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
Zafer için Uludağ’a yürüdüler

Bursa’da Yıldırım Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Uludağ’a zafer yürüyüşü gerçekleştirildi.


Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinleri kapsamında Uludağ’a yapılan zafer yürüyüşüne katıldı. Yılmaz’a daire başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra çok sayıda doğasever vatandaş katıldı. Yürüyüş sabah saatlerinde Kaplıkaya Mahallesi’nden başladı. Alabalık tesisleri yanındaki kapıdan ormana giren ekip yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün ardından Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanına konu olan Zeyniler köyüne ulaştı. Yürüyüş yapan ekipler Uludağ’ın eşsiz manzarası eşliğinde havadan da görüntülendi. Zeyniler köyüne ulaşan vatandaşlara Yıldırım Belediyesi tarafından Buğday çorbası ve ayran ikram edildi.


Zafer yürüyüşü ile Yıldırım ilçesinin doğal güzelliklerini tanıtmak istediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bundan sonraki süreçte Yıldırım ilçesinin güzelliklerini tanıtmak amacıyla her cumartesi Yıldırım’ın bir bölgesinde yürüyüş yapacağız. Bu gün 4.5 kilometrelik bir uzunlukta yürüyüş yaptık. Doğal olarak Yıldırım diyoruz, doğadaki tek izimiz ayak izimiz olsun diyoruz. Yıldırım’ın doğal güzelliklerinin öncelikle korumamız gerekiyor.Ve bu yürüyüşler çerçevesinde etrafımızı kirletmeden doğaya zarar vermeden Yıldırım ilçesini güzel bir şekilde tanıtmamız gerekiyor. Bizde bu anlamda çevremizi koruyalım istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:47
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