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Aktüel Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığına yeniden seçildi
Aktüel

Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığına yeniden seçildi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:32:07 -
Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığına yeniden seçildi

ANKARA (AA) - AK Parti Keçiören İlçe kongresinde, Zafer Çoktan yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.

Kongreye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve partililer katıldı.

Çoktan, kongrede kullanılan oyların 292'sini alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

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