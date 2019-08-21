Zafer Bayramının coşkusu Gebze’de yaşanacak

KOCAELİ (İHA) – Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’inci yıl dönümünde Gebze’de düzenleyeceği etkinlikle Işın Karaca’yı Kocaeli halkıyla buluşturacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 53. Yıl Yaz Etkinlikleri ve Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında sevilen sanatçı Işın Karaca, Gebze’de hayranlarıyla buluşacak. 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Metin Oktay Stadı’ndaki konser alanında hayranlarıyla buluşacak olan ünlü sanatçı Karaca, birbirinden değerli parçalarıyla Kocaelililere unutulmaz bir Zafer Bayramı gecesi yaşatacak.

Zafer Bayramının 97’inci yıl dönümünde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verecek olan ünlü sanatçı Işın Karaca, Metin Oktay Stadı’nda sevenleriyle buluşacak. Pop müziğin dev isimleri arasına giren Işın Karaca, en sevilen parçalarını Kocaelili hayranları için söyleyecek. Işın Karaca, güçlü sesi ve geniş repertuvarıyla geceye damgasını vuracak.