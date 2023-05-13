Zafer Arapkirli açıkladı! Verirsen hatırımız kalır

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonraki ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını “İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu" olarak niteleyerek büyük bir skandala imza atan Zafer Arapkirli, solak Birgün gazetesindeki köşesinde AK Parti’ye oy vermeyeceğini belirterek malumu ilam etti.

Arapkirli, “Verirsen hatırımız kalır” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ülkemizin kaderini (Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kim bilir kaçıncı kez bu tabiri kullanıyoruz. Daha da kullanacağız…) belirleyecek bu seçimde de, elbette bir tercihim olacak. Bu, bir tercih olmanın ötesinde bir tarihi sorumluluk, bir tarihi yükümlülük ve bir tarihi görevdir her birimiz için.

Ama ben bugün, burada, hatta oyumu kullanacağım gün ve hatta kullandıktan sonra da “Kime oy vereceğimi” söylemeyeceğim. Çünkü bu “gizli oy açık sayım” ilkesine aykırı, ayrıca kişisel veri gizliliği ilkesi açısından kendime saklamak istediğim bir tercihtir.

Ama (…) şunu belirtmek boynumun borcudur:

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Kime vermeyeceğimi herkes biliyor.

Türkiye’nin son 21 yılını, vatandaşların ezici bir çoğunluğu için bir cehennem haline getiren bugünkü yönetim zihniyetine asla ve kat’a oy kullanmayacağımı beyan ederim.”

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