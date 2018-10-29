'Zafer Anıtı' açılıyor

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyonluk yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı konumuna gelecek olan İstanbul Yeni Havalimanı için tarih tören başladı.

17:28: Sunuculuğunu,oyuncu Oktay Kaynarca ve sunucu Burcu Esmersoy'un yaptığı tarihi tören başladı.

17:20: Müzik dinletisi sonrası, havalimanını inşa eden konsorsiyumun hazırladığı tanıtımı filmi gösteriliyor.

17.14: Açılış töreni kapsamında konuklara müzik dinletisi sunuluyor.

17.07: Açılışa 6 bini aşkın konuk katılım sağladı. Tüm konuklar yerlerini aldı.

17.03: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yolcunun yaşadığı prosedürü yaşayarak biletini alıp konuşma yapacağı alana doğru ilerlemeye devam ediyor.

16.58: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile devlet başkanlarının yer aldığı aile fotoğrafı çekildi.

16.51: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan havalimanının içine giriş yaptı, alana doğru yürüyüşüne devam ediyor. Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım yer alıyor.

16.42: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçaktan iniş yaptı. Törenin yapılacağı alana gidiyorlar.

16.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına iniş yaptı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

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Projede yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

250 HAVAYOLU ŞİRKETİNE HİZMET VERECEK

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

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