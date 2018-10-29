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'Zafer Anıtı' açılıyor

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün hizmete açılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey konukların şahitlik ettiği açılış töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan THY bankosundan, sembolik olarak, ilk bileti aldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:49

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyonluk yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanı konumuna gelecek olan İstanbul Yeni Havalimanı için tarih tören başladı.

17:28: Sunuculuğunu,oyuncu Oktay Kaynarca ve sunucu Burcu Esmersoy'un yaptığı tarihi tören başladı.

17:20: Müzik dinletisi sonrası, havalimanını inşa eden konsorsiyumun hazırladığı tanıtımı filmi gösteriliyor.

17.14: Açılış töreni kapsamında konuklara müzik dinletisi sunuluyor.

17.07: Açılışa 6 bini aşkın konuk katılım sağladı. Tüm konuklar yerlerini aldı.

17.03: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yolcunun yaşadığı prosedürü yaşayarak biletini alıp konuşma yapacağı alana doğru ilerlemeye devam ediyor.

16.58: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile devlet başkanlarının yer aldığı aile fotoğrafı çekildi.

16.51: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan havalimanının içine giriş yaptı, alana doğru yürüyüşüne devam ediyor. Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım yer alıyor.

16.42: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçaktan iniş yaptı. Törenin yapılacağı alana gidiyorlar.

16.30: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına iniş yaptı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Otopark 2 ay ücretsiz otobüsler yüzde 50 indirimliOtopark 2 ay ücretsiz otobüsler yüzde 50 indirimli
Projede yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

250 HAVAYOLU ŞİRKETİNE HİZMET VERECEK

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:49
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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