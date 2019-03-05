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Zabun: "Kahramanmaraş istihdam seferberliğinde ön safta yer alacak"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş iş dünyasının 2017 Şubat’ındaki istihdam seferberliğinde 15 bin kişiye iş imkanı sağlandığını hatırlatarak, "Bugün aynı inanç ve azimle ekonomik ve sosyal kalkınma adına tüm gücüyle mücadelesini sürdüren, 150 bin kişiye iş imkanı sağlayan şehrimiz, inanıyorum ki, bu alanda da kahramanlığını ortaya koyacak ve istihdam seferberliğinde en ön safta yer alacak" dedi.

05 Mart 2019 Salı 15:31
Zabun: "Kahramanmaraş istihdam seferberliğinde ön safta yer alacak"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş iş dünyasının 2017 Şubat’ındaki istihdam seferberliğinde 15 bin kişiye iş imkanı sağlandığını hatırlatarak, "Bugün aynı inanç ve azimle ekonomik ve sosyal kalkınma adına tüm gücüyle mücadelesini sürdüren, 150 bin kişiye iş imkanı sağlayan şehrimiz, inanıyorum ki, bu alanda da kahramanlığını ortaya koyacak ve istihdam seferberliğinde en ön safta yer alacak" dedi.


KMTSO toplantı salonunda kamu kurumları ve iş adamları temsilcilerinin katıldığı ‘İstihdam Seferberliği-2019’ konulu toplantıda konuşan Zabun, 25 Şubat 2019 tarihinde ülke geneli “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği kampanyasının başladığını söyledi.


İstihdam seferberliğinin iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu belirten Başkan Zabun, Nisan ayı sonuna kadar sağlanan ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletin karşıladığını kaydetti. Başkan Zabun, “İstihdam kapsamında iki bin 21 lira ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere üç bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru."



‘Kahramanmaraş’ta 15 bin kişiye istihdam sağlandı’


Kahramanmaraş iş dünyasının 2017 Şubatındaki istihdam seferberliğinde tam 15 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını hatırlatan KMTSO Başkanı Zabun, “Dün, milli mücadelenin kahramanı olan, bugün aynı inanç ve azimle ekonomik ve sosyal kalkınma adına tüm gücüyle mücadelesini sürdüren, 150 bin kişiye iş imkanı sağlayan şehrimiz, inanıyorum ki, bu alanda da kahramanlığını ortaya koyacak ve istihdam seferberliğinde en ön safta yer alacaktır. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz, Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlardır. Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:31
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