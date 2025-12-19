  • İSTANBUL
Gündem Zabıtayı görünce cuma namazına duran kadın dilenciler yakalandı
Gündem

Zabıtayı görünce cuma namazına duran kadın dilenciler yakalandı

Zabıtayı görünce cuma namazına duran kadın dilenciler yakalandı

Elazığ'da zabıta ekiplerince düzenlenen dilenci operasyonunda kadın dilenciler, zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek nama durdu ancak kaçmayı başaramadı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Bazı kadın dilenciler ise zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.

