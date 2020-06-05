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Aktüel

Zabıtadan “normal” denetim

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayan normalleşme sürecinde de denetimleri sıkı tutuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:24:23 -
Zabıtadan “normal” denetim

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlayan normalleşme sürecinde de denetimleri sıkı tutuyor. İş yerlerini, sosyal mesafeye uymaları, maske kullanımı ve hijyen konusunda uyaran ekipler, 25 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 1951 işyeri, 82 pazar alanı olmak üzere toplam 2 bin 33 noktada denetim yaptı.


Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgınına karşı dezenfekte ve sosyal destek çalışmalarını normalleşme sürecinde de sürdürürken zabıta ekipleri de vatandaşların sağlığı için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, salgın sebebiyle kapalı olan ve normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan iş yerlerinde kontrollerde bulundu. Denetimlerde, kontrollü normalleşme süresinde de sosyal mesafeyi korumaları, maskesiz çalışmamaları, eldiven takmaları konularında iş yeri sahipleri uyarıldı. Ayrıca okey, kâğıt ve tavla gibi oyunların oynanmasının yasak olduğu konusunda da iş yeri sahipleri bilgilendirildi. Halk sağlığını korumak adına bu süreçte fedakâr bir çalışma ortaya koyan zabıta ekipleri, 25 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında 1951 iş yeri, 82 pazar alanı olmak üzere toplam 2 bin 33 noktada denetim yaptı. Ayrıca ekipler iş yeri sahipleri ve vatandaşlara 25 bin maske dağıtımı yaptı.

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