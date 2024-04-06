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Aktüel Zabıta yakaladı! Dilencinin üzerinden bakın kaç lira çıktı
Aktüel

Zabıta yakaladı! Dilencinin üzerinden bakın kaç lira çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-06 22:16:00 -
Zabıta yakaladı! Dilencinin üzerinden bakın kaç lira çıktı

Çorum'da zabıta ekipleri tarafından işlem yapılan dilencinin üzerinde 15 bin 75 lira ele geçirildi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik "Beyaz Mendil" operasyonu düzenledi.

Şehir merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan İbrahim T, ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü. Burada yapılan üst aramasında İbrahim T'den 15 bin 75 lira çıktı.

Dilencilik yaparak elde edildiği belirlenen paraya el konulurken, İbrahim T'ye idari para cezası uygulandı.

Dilencilerin üstünden çıkan para say say bitmedi!
Dilencilerin üstünden çıkan para say say bitmedi!

Yerel

Dilencilerin üstünden çıkan para say say bitmedi!
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