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Zabıta alımları 2019 zabıta alımları başvuru hangi belediye zabıta memuru alıyor?

Belediyelerin zabıta alımları son dakika olarak araştırılıyor. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden belediyeler zabıta alım ilanı yayınlamakta. Zabıta alımlarına bakılacak olunursa Selçuklu Belediyesi 10 zabıta personeli alımının yapacağını duyurdu. Zabıta alımları başvuru şartları neler? Zabıta alımları başvuruları ne zaman yapılacak? zabıta alımı 2019 başvuru yap, zabıta alımı şartları 2019, zabıta alımı yapan belediyeler 2019, İstanbul zabıta alımı 2019, zabıta alımı ne zaman 2019, zabıta alımı 2019 başvuru tarihi, İBB zabıta alımı 2019, zabıta başvuru 2019.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:45
Zabıta alımları 2019 zabıta alımları başvuru hangi belediye zabıta memuru alıyor?

Belediyelerin zabıta alımları son dakika olarak araştırılıyor. Devlet Personel Başkanlığı üzerinden belediyeler zabıta alım ilanı yayınlamakta. Zabıta alımlarına bakılacak olunursa Selçuklu Belediyesi 10 zabıta personeli alımının yapacağını duyurdu. Zabıta alımları başvuru şartları neler? Zabıta alımları başvuruları ne zaman yapılacak?

Selçuklu Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı. İlana başvurular 26 Ağustos 2019 tarihine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak.

Zabıta alım başvuru şartları

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. -İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak

657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri Başvuru esnasında İşyeri hekimimiz tarafından Belediyemizce yapılacaktır.)

Başvurunun yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. (20.08.1989 Tarihinden Sonra Doğmuş Olmak)

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) personel alım son dakika başvuruları ne zaman?

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:45
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