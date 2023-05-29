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Sosyal Medya Z kuşağı, bay bay Kemal'in tabutunu kaldırdı
Sosyal Medya

Z kuşağı, bay bay Kemal'in tabutunu kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 16:54:00 - 2023-05-29 17:05:09

Muhalefetin 'Z uşağı' söylemiyle toplumdan soyutlamaya çalıştığı gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabutunu kaldırdı. Görüntü sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bebek katili PKK'nın bile sahiplendiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün hezimete uğrattı.

Seçim sonuçlarının ardından sokaklara dökülen vatandaşlar zaferi kutladı.

Z kuşağı, bay bay Kemal'in tabutunu kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı tüm seçimlerde mağlup olan Kılıçdaroğlu ile ilgili çekilen bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Muhalefetin 'Z uşağı' söylemiyle toplumdan soyutlamaya çalıştığı gençler, Kılıçdaroğlu'nun tabutunu kaldırdı.

"Siyaseten mevta olarak" yorumlanan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Kocaelili gençlerin kaydettiği görüntü sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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