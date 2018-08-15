Yüzyıllık tarih havadan görüntülendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'i ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bin 500 yıllık bazilikada Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesiyle ortaklaşa sürdürülen kazı faaliyetleri ile bölgeye kazandırılması düşünülen müze projesini değerlendirdi.

Aktaş, Türkiye'nin ilk su altı arkeoloji müzesinin bazilika bölgesinde oluşturulacağını ve alanın turizme kazandırılacağını bildirdi.

Bu konuda projelerini hazırladıklarını ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayına sunduklarını ifade eden Aktaş, Ankara'dan onay alınır alınmaz çalışmalara başlanacağını ve ilk olarak İznik Göl kıyısına müze binası yapılacağını kaydetti.

Bazilikanın çıkartıldığı bölgeye ise 20 metre yüksekliğinde kule inşa edileceğini aktaran Aktaş, "Kazı çalışmalarıyla elde edilen eserler müze binasında sergilenecek. Kule ise ziyaretçilere, gece ve gündüz havadan seyir imkanı sunacak. Ayrıca bölgede kazı alanına dalış için gerekli alt yapı oluşturulacak. Müze çalışmaları tamamlandığında, turizme büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"KAZIDAN ELDE EDİLEN ESERLER MÜZEDE SERGİLENECEK"

Çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak arkeoloji müzesinin turizme büyük katkı sağlayacağını belirten Aktaş, kazıdan elde edilen eserlerin müzede sergileneceğini, yapılacak kule vasıtasıyla gece ve gündüz tarihi bölgedeki kalıntıların izlenebileceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onay gelir gelmez müze konusunda harekete geçeceklerini vurgulayan Aktaş, kazı alanından elde edilen tarihi eserlerin müze binasında ziyaretçilere açık olacağını, ayrıca binada dalış kursları için derslikler, görevli arkeologlar için ofis mekanlarının bulunacağını bildirdi.

Aktaş, tarihi alana bazilikayı kuş bakışı görecek bir kule inşa edileceğini ifade etti. 20 metre yüksekliğindeki kulenin vatandaşlar tarafından kullanılabileceğini, kulede gece ve gündüz gezileri için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildiren Aktaş, “İlgilenen vatandaşlarımız, kazı alanını herhangi bir engele maruz kalmadan belirlenen saatler içerisinde inceleyebilecek. Kule ile tarihi kalıntılar görülebilecek." yorumunu yaptı.

Projenin turizme büyük katkı sağlayacağını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Su altı arkeoloji müzesi oluşturarak hem Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz hem de alanı ziyaret edenlere geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan müthiş bir tarihi seyir imkanı sunacağız. Proje çerçevesinde profesyonel dalış kurslarımız da olacak. Dalış yapmaya meraklı vatandaşlarımız İznik'e gelerek, kurs alabilecek. Kursun ardından kazı alanına dalış gerçekleştirebilecek. Her açıdan çok yönlü bir proje. Başlamak için sabırsızlanıyoruz."

Müze çalışmaları sürerken mevcut kazıların bundan olumsuz etkilenmeyeceğinin altını çizen Aktaş, "Müze hizmete alındıktan sonra da kazılar sürecek. Sadece göl kıyısına 20 metre mesafesi bulunan alan değil çevresi de taranıyor. Dolayısıyla çok daha farklı bulgularla karşılaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şahin ise hedeflerinin bazilika bölgesini su altı arkeolojisi konusunda ulusal ve uluslararası sürekli eğitim verecek bir enstitü haline getirmek olduğunu ifade etti.