Yüzyılın buluşması için geri sayım başladı! Bomba gelişme...

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacağı iddia edildi. Barcelona ve Inter Miami'nin talip olduğu belirtilen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a imza atabilir.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı mı oluyor? Bu çılgın iddia İngiliz basınında manşetleri süslüyor.... Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi, takımdan ayrılmaya çok yakın. Eğer iddialar gerçeğe dönüşürse, Arjantinli yıldız Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olacak ve Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giyecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi için eski takımı ve yuvası olan Barcelona'nın ilgisi olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami de yıldız oyuncunun kapısını aşındırıyor. Öyle ki otoritelere göre Messi PSG'den ayrılırsa, en yüksek ihtimal Amerika'ya gidişi gibi gözüküyor. Ancak yabancı basında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. O da Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olabileceği.

Manchester United ile yaşadığı sorun sebebiyle sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok kazanan sporcusu olarak adını tarihe yazdırmıştı. Suudi ekibinin sıradaki hedefi ise Lionel Messi'yi kadroya katmak olacak. 'Visit Saudi' projesinin elçisi olan Messi'nin, Orta Doğu ülkesiyle bağlantıları oldukça sıcak. Ülkeyi ziyaret eden ve tanıtım filmlerinde oynayan Arjantinli yıldızın bu bağlarını fırsat olarak kullanmak isteyen Al Nassr, Lionel Messi'yi dünyanın en çok kazanan sporcusu yapmak istiyor. Messi'de kariyerinin son bölümünde Cristiano Ronaldo ile aynı takımda oynama fırsatını değerlendirecek gibi duruyor.

Akşam'a göre; Lionel Messi, 2015 yılında sorulan bir soru üzerine Cristiano Ronaldo'nun yanında oynamayı istediğini daha önce açıkça belirtmiş ve, "Evet, elbette (isterdim). Her zaman en iyilerle oynamayı severim ve o da onlardan biri" ifadelerini kullanmıştı.

Messi yaptığı açıklamada, "Aynı takımda oynamanın bizim için zor olacağını düşünüyorum ama tabii ki isterim. Birçok çok iyi oyuncuyla oynayacak ve katılacak kadar şanslıydım ve tabii ki bunu onunla da yapmak isterim" demişti.

Kariyerinde almadık kupa bırakmayan ve son olarak Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de de hem lig hem de süper kupa sevinci yaşadı. Mbappe ve Neymar gibi dünya yıldızlarından oluşan bir kadroyla oynayan yıldız oyuncunun bu yılki tek hedefi Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak. Fransız ekibinde toplam 61 maçta forma giyen Messi, 27 gol 29 asistlik bir katkı sağlayarak kendini burada da ispatlamayı başardı. Arjantinli yetenek bu sezon ise 16 gol 14 asistlik müthiş bir istatistiğe imza attı.