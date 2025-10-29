Yüzünüz kızaracak mı? ‘Satılmış’lara en iyi cevap

Buğra Kardan İstanbul

Millet ve memleket lehine olan her hayırlı hizmete karşı çıkan ve Türkiye’yi bağımsızlaştırmaya yönelik prestij projeleri itibarsızlaştırmayı alışkanlık hâline getiren satılmış zihniyete tarihi bir tokat daha atıldı. Bundan 20 yıl önce Batılı ülkelerin kör kurşununa muhtaç olan Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde geliştirdiği ileri teknoloji silahlarlarla, savunmada çağ atlarken dün de istemezükçü kesimin hedefinde olan özgün tasarım ürünü üçüncü nesil ana muharebe tankı Altay envantere girdi. Tüm aşamaları başarıyla geçerek TSK envanterine giren milli gururumuz Altay, dünyanın en modern tankı olarak göğüsleri kabartırken, geride CHP ve avanelerinin boş yalanları ve algı oyunları kaldı.

GERİDE BU İFTİRALARI KALDI

İşte “satılmış” zihniyetin tarihe bir utanç vesikası olarak geçen iftiralarından bazıları:

CHP’nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Tank-Palet Fabrikası’nın Katarlılara satıldığı palavrasını ortaya atmıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise 2020’de, fabrikayla ilgili skandal açıklamasında kahraman Mehmetçik’i hedef alıp “Türk ordusu Katar’a satılmıştır” hezeyanında bulunmuştu.

Kirli iftiralara cevap veren Başkan Erdoğan ise fabrikanın Katar’a satıldığı iddialarıyla ilgili “Hani diyorlar ya ‘Katar, Katar, Katar’. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49’uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir” diyerek oyunları bozmuştu.

2021’de CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “Tank-Palet Fabrikası’nı beş kuruş bedelsiz Katar’ın büyük ortağı olduğu bir şirkete verdiniz. Bu devrin ardından BMC acaba orduya ne kadar para ödemiştir” sözleriyle hedef almıştı.

Akar da Ceylan’ın sorusuna “Eylül 2019’dan itibaren alınan mal ve hizmetler karşılığı yaklaşık 40 milyon dolar tutarında bir ödeme yapılmıştır, kayıtlarımızda bu da mevcut” cevabını vermişti.

İT ÜRÜR, KERVAN YÜRÜR

Bu tarihi gelişmeyi gazetemize değerlendiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları söyledi: “Savunma sanayiinde çok iyi bir yerdeyiz. Millilik ve yerlilik oranını devamlı artırıyoruz. Yeni ürünlerimizle takdir topluyoruz. Bu anlamda Altay tankı önemli bir örnek. Altay’ın envantere girmesi gurur verici. Altay, çok önemli. Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Kaan neyse Kara Kuvvetleri Komutanlığı için Altay o. Tabii ülkemizin savunma sanayiinde atılım yapmaması için didinenler de var. Sinsi planlar, eylemler malum. Neler nelerle karşılaşıldı. Korkutma, yıldırma, önleme girişimlerinde bulunuldu. Yalanlar, linçlemeler, kötülemeler yapıldı. Tank-Palet Fabrikası için neler denmedi? Altay tankı nelerle karşı karşıya kalmadı? Yarı yolda CHP’nin ileri gelenlerince iftiralar, lekeler atıldı. Ancak davaya inanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi yılmadı, yolundan dönmedi. Attığı büyük adımın meyvesini de aldı. Devletimiz ve milletimize hayırlı olsun, Altay tankı inşallah önemli görevler görecek. İt ürür, kervan yürür. İşte birileri tahammül edemedi, her iftirayı attı ama Altay tankına mani olamadı. Çünkü devlet, ne yaptığını biliyordu. Bilmiyorum, CHP utanır mı veya ‘Yanılmışız’ der mi? Zannımca utanmaz, demez. Çünkü dışarıdan talimat alıyor. Dışarıdan talimat aldığı için U dönüşü yapmıyor. Susmakla yetiniyor. İmkân bulunca da kötülük yapmaktan geri kalmıyor.”

HEYKELCİ KAFA ANLAYAMAZ

Emekli Kıdemli Albay Ali Coşar ise şunları dile getirdi: “Altay tankının Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girmesi çok önemli. Bu tankımız çok kıymetli. Şükür ki yalanlara rağmen Altay sahnede. Peki, o yalanları ortaya atan CHP mahcup mu? Bilemiyorum. Çünkü o CHP ki vaktiyle Tank-Palet Fabrikası’nın Katarlılara satıldığı yaygarası koparıyordu. Bu çekememezlikten ileri geliyordu. Heykel dikmekten başka bir şey bilmeyen CHP’nin milli tankı anlaması mümkün değildi. Öbür yandan ben, eski bir tank subayıyım. 1981-1982’de önemli görevler ifa ettim. Ta o dönemde Altay tankının adı geçiyordu. Bunun yapımı, ne hikmetse yılan hikâyesine dönüşmüştü. Şükür ki Erdoğan’ın dirayetiyle bambaşka bir tablo belirdi ve Altay, ordumuzun kullanımına açıldı. Altay’ın gecikme nedenleri ise açıktı. Bir kere FETÖ yapılanması, tankın temellendirilmemesi ve imal edilmemesi adına elinden geleni yapmıştı. Yine geçmişte yerli tank motoru, transmisyonu üretiminde muvaffak olunamamıştı. Her şeye rağmen Altay’ın vücut bulması mühim. Allah’ın yardımıyla kadim tarihimizde kendi tankımızı da yaptık. Altay’da emeği geçenlere müteşekkiriz.”

