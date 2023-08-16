Yüzüne yüzüne vuruldu! Halil Konakcı Hoca'yı hedef alan Özdağ böyle susturulmuştu

"Hatay Fransız işgalindeyken ezan Arapça okunuyordu." sözleri nedeniyle Ümit Özdağ tarafından hedefe konulan, devamında ise solcu marjinal gruplar tarafından linç kampanyasına maruz bırakılan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı hakkında Diyanet tarafından inceleme başlatıldı.

Daha önce hutbede cami hocasına sesini yükselterek provokasyona girişen faşist Ümit Özdağ'ın son günlerde, Halil Konakcı'ya yönelik saldırıları Akit TV'deki yayını akıllara getirdi.

Akit TV'de Kırmızı Masa programına konuk olan Ümit Özdağ'ın, sunucu Muharrem Coşkun tarafından susturulduğu anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Mustafa Kemal gerçeklerini Özdağ'ın suratına haykırdı

Faşizan açıklamaları ve alimleri hedef alan söylemleriyle bilinen Ümit Özdağ'ın suratına gerçekleri tek tek çarpan Coşkun, Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra vatandaşın kıyafetiyle, inancıyla uğraştığını belirterek "Emperyalizmin şapkası için insanlarımız asıldı" ifadelerini kullandı.

"Fransızın yapmadığını yaptınız"

Merhum Kadir Mısıroğlu'nu hedef alan Özdağ'a ise Coşkun, Hatay'ın Fransız sömürgesindeyken ezanların asıl dilde Arapça okunduğunu ve Müslümanların inancına hiçbir şekilde karışılmadığını hatırlatarak, "Fransızın bile yapmadığını yaparsanız böyle dedirtirsiniz." dedi.

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