Yüzündeki beni ameliyatla aldırdı! İşte Ozan Tufan'ın yeni hali

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilere maruz kalan ve sezon başında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, estetik operasyon için ameliyat masasına yattı.

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan capslerden rahatsız olan Tufan, yüzündeki beni ameliyatla aldırdı.

İşte Ozan'ın yeni hali:

Ozan Tufan, Yüzündeki Beni Ameliyatla Aldırdı" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/kendisi-hakkinda-yapilan-capslerden-rahatsiz-olan-ozan-tufan-yuzundeki-beni-ameliyatla-aldirdi-525f93.jpg" alt=""/>