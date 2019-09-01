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Yüzüncüyıl semt pazarı ihaleye çıkacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesinin en büyük eksiği olan kapalı semt pazarı için yakın zamanda ihale yapılacağını belirterek, semt pazarının altının otopark olacağını açıkladı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:36
Yüzüncüyıl semt pazarı ihaleye çıkacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüzüncüyıl Mahallesinin en büyük eksiği olan kapalı semt pazarı için yakın zamanda ihale yapılacağını belirterek, semt pazarının altının otopark olacağını açıkladı. Başkanı Çetin, Belediyeevleri’ndeki kentsel dönüşümle ilgili olarak da, “Kentsel dönüşümün tamamlanıp vatandaşların anahtarlarını aldığı bir dönem olacak” dedi.


Başkan Soner Çetin, muhtarlık ziyaretleri yaptığı Yüzüncüyıl ve Belediyeevleri mahallelerinde önemli açıklamalarda bulundu.


İlk olarak Yüzüncüyıl Mahallesini ziyaret eden Başkan Çetin, muhtar İbrahim Uzun ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Çetin, “Mahallede ne sorun var biliyoruz ve bunları belirli bir takvim çerçevesinde çözeceğiz. Yüzüncüyıl Mahallesinin kapalı semt pazarı sorunu da en kısa zamanda çözülecek. Söz konusu semt pazarı ile ilgili 4 defa ihaleye çıktık ama ekonomik kriz nedeniyle ihaleye giren olmadı. Şimdi projeyi değiştirdik ve yeniden ihale edeceğiz. Yeni projede kapalı semt pazarının altı otopark olacak” dedi.


Başkan Soner Çetin, muhtarlık yanındaki Emekli Dinlenme Evi’ni de ziyaret etti. Burada vatandaşların ikinci emekli dinlenme evi taleplerine olumlu cevap veren Başkan Soner Çetin, “İhtiyaç olan her yeni emekli dinlenme evi yapılacak” ifadesini kullandı.


"Kentsel dönüşüme başlanacak"


Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin daha sonra Belediyeevleri Mahallesi Muhtarı Yemliha Yücel’i ziyaret ederek, muhtarlık binasında vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunların kentsel dönüşüm üzerine yoğunlaşması üzerine Başkan Çetin şunları söyledi:


“Geçen dönem imzaların eksik olmasından dolayı kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanamadı. Şimdi ise inşaat sektörü sıkıntıda. Umuyorum ki inşaat sektörü kendini toparladığında kentsel dönüşüm çalışmaları yoğun olarak başlayacak. İkinci dönemimiz kentsel dönüşümün tamamlanıp vatandaşın anahtarlarını aldığı bir dönem olacak. Buraya Türkiye’nin en modern kentlerinden biri kurulacak.”


Başkan Çetin, vatandaşların diğer sorunlarını da not alarak en kısa sürede çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:36
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