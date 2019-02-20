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Yüzümle Mutluyum Derneği İspanya’ da

Yüzümle Mutluyum Derneği İspanya’da faaliyet gösteren ANSTC Derneği tarafından organize edilen ‘Aile Buluşması’ etkinliğine katıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:16
Yüzümle Mutluyum Derneği İspanya’ da

Yüzümle Mutluyum Derneği İspanya’da faaliyet gösteren ANSTC Derneği tarafından organize edilen ‘Aile Buluşması’ etkinliğine katıldı. Yüzümle Mutluyum Derneği, Treacher Collins Sendromu ile dünyaya gelen çocuklara destek veriyor.



Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle İspanya’nın Burgos şehrinde 8- 10 Şubat tarihleri arası düzenlenen etkinliğe Yüzümle Mutluyum Derneği Başkanı Emre Erdal ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Emir katıldı. Yüz anomalili bireylerin toplumda maruz kaldıkları olumsuz tutum ve davranışlarla baş edilmesi konusunda karşılıklı deneyim aktarımı, uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıda ülkenin farklı şehirlerinden aileler bir araya geldi. Buluşmaya Güney Amerika bölgesinde yüz anomalili bireyler için faaliyet gösteren en büyük ağların birinin kurucusu olan Ekvadorlu Doktor Luis Andres de katıldı.



Toplantı açılış konuşmasında söz alan Yüzümle Mutluyum Derneği Başkanı Emre Erdal günümüzde sınırların öneminin azaldığını belirtip benzer sorunları yaşayan insanların ortak noktalarda buluşup uluslararası işbirliğini artırıcı çalışmalar yapılmasının gerekliliğini ve önemini vurguladı. Verimli geçen toplantı sonunda ülkeler arası uzun vadeli ağ kurulumuna yönelik çalışmanın başlatılmasına karar verildi.



Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde anomalisi ve ya farklılığı olan bireylerin ve ailelerinin her türlü sorunlarının çözülmeye çalışılması, bireyler ve aileler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, toplumda farkındalık oluşturulması, her türlü ayrımcılık ve ön yargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği ve değerlendirildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:16
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