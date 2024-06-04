Yüzük savaşları! Samsung, Galaxy Ring için dava açtı!

Samsung, ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring’i bir süredir kullanıcıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Galaxy Ring satışı başlamadan önce lansmanını Paris’teki Unpacked etkinliğinde yapacak. Fakat Samsung, Galaxy Ring için kendisine dava açmasını istemediği Oura’ya dava açtı. Samsung’un açtığı dava ile Galaxy Ring’in planlanan çıkış tarihi de ortaya çıktı. İşte detaylar…

Samsung, Galaxy Ring lansmanına sayılı günler kala fikri mülkiyet anlaşmazlıklarına noktayı koymak için Oura’ya dava açtı. Aslında dava içeriğinde de belirtildiği üzere Samsung, Oura’nın kendisine dava açmasını önlemek için bu dava sürecine başladı.

Davada, Oura’nın neredeyse tüm akıllı yüzüklerde ortak olan özellikleri temel alarak rakiplerine karşı patent davası açma yetkisine sahip olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Oura’nın daha önce Ultrahuman, Circular ve RingConn gibi rakiplerine ABD pazarına girmeden önce dava açtığı örnekler de listelendi.

Oura’nın aynı şeyi çok daha büyük bir şirket olan Samsung’a karşı yapabileceğini de ima ettiği belirtiyor. Oura CEO’su Tom Hale’in, CNBC röportajı da davada örnek olarak gösterildi. Hale röportajda şirketin Samsung Galaxy Ring’i yakından izleyeceğini ve uygun olan eylemi gerçekleştireceğini söylüyor.

Samsung, Hale ve diğer yöneticilerin Oura’nın patentlerini korumak için harekete geçmeye istekli olduğu gerçeğinden övünerek bahsettiği birkaç açıklamayı daha davaya örnek olarak ekledi. Samsung şuan Galaxy Ring’in beş Oura patentini ihlal etmediğini belirten açıklayıcı bir karar ararken Oura ona dava açmadan bu süreci de kendi başlatmış oldu.

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Davanın açılması Galaxy Ring ile ilgili merak edilen bazı detayları da ortaya çıkardı

Dava nedeniyle yakında lansmanı yapılacak Galaxy Ring ile ilgili de bazı merak edilen detaylar onaylanmış oldu. Artık Galaxy Ring donanım tasarımının Mayıs ortasında tamamlandığı ve seri üretime Haziran ortasında başlamasının planlandığı biliniyor. Ayrıca ürünün bu yılın Ağustos ayında ABD pazarında satışa çıkması bekleniyor.

Dava için yayınlanan materyallerde Samsung Galaxy Ring’de uyku, aktivite, kalp atış hızı değişkenliği gibi ölçümlere dayalı bir enerji puanı özelliğini gösteren Samsung Health uygulamasının da olduğu öğrenildi.