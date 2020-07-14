Yüzü kızarmayan Akşener, yine Erdoğan’ı hedef aldı

Danıştay kararı ile Ayasofya Camii 86 yıl sonra özüne döndü. Konu ile ilgili dil ucuyla “hayırlı olsun” diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

1934 yılındaki skandalı savundu

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, tarihi kararın altına imza atan Erdoğan’ı yine sözleri ile eleştirdi.

Ayasofya’nın açılmasından yana taraf olduğu algısı yapan Akşener, Ayasofya ile ilgili 1934 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan skandalı şu sözlerle savundu:

"Çıktı, utanmadan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde alınan kararı, hem hukuki bir hata hem de ihanet olarak tanımladı. Kendine gel Sayın Erdoğan, ağzından çıkanı kulağın duysun. 19 Kasım 1936 tarihinde düzenlenen tapu evrakında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinden sonra, yeni Türk devletinin kayıtlarına Ayasofya'yı cami-i şerif olarak tescil eden ikinci kişi, o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu gerçek ortadayken hukuki hatadan söz etmek, daha da ötesi, utanmadan tarihe ihanet yakıştırması yapmak, makamı ne olursa olsun kimsenin haddi değildir. Herkes haddini bilecek."

Akşener’in yüzü kızarmıyor

Ölümcül koronavirüs salgını döneminde hayati önem taşıyan şehir hastaneleri hakkında “Sözleşmeleri saklanan hasta garantili şehir hastanelerini yapanlar kazandı" ifadeleri ile algı operasyonu yapan Meral Akşener’in Ayasofya sözleri de elinde patladı.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sonrası Halk TV'de canlı yayına katılan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili 'yanıldığını' şu sözlerle itiraf etmişti. Geri viteslere alışık olan Meral Akşener, "Sayın Erdoğan açmaz demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun diyorum sayın Erdoğan’ı da tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.