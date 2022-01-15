  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yüzü gülüyor! Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama aldı
Gündem

Yüzü gülüyor! Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama aldı

CHP kurultayının bir yıl ertelenmesi kararı CHP Parti Meclisi'nde onaylandı. Böylece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltukta oturma süresi de bir yıl uzamış oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 16:01:00 -
Yüzü gülüyor! Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi (PM), temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ın bir yıl ertelenmesi kararını onayladı.

Genel Başkanın sunuşu ile başlayan PM'de, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirmeleri, eğitim politikaları sunumu yapıldı, Parti Okulu'nun 2021 yılı raporu görüşüldü.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık etti

37. Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştiren CHP, yine temmuz ayında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı bir yıl ertelemeyi de görüştü.

PM'de ertelenme kararı onaylandı. Erteleme kararının olası erken seçim ve artan salgın şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay