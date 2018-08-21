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Yüzme havuzunda vakum borusunun kapağı açık unutulunca...

Fethiye ilçesinde ailesiyle geldiği tatil sitesindeki yüzme havuzunda, kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusuna bacakları sıkışan Kaan Söylemez (2,5), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

21 Ağustos 2018 Salı 17:34
Yüzme havuzunda vakum borusunun kapağı açık unutulunca...

Gaziantep'ten ailesiyle tatile geldiği FethiyeFoça Mahallesi'ndeki tatil sitesinde, bugün saat 12.30 sıralarında, yüzme havuzuna giren Kaan Söylemez'in bacakları, bir anda vakum borusuna sıkıştı. Çevredekiler durumu fark edip, site yönetimine bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, Kaan'ı kurtarmak için seferber oldu.

Kapağı açık unutulduğu ileri sürülen vakum borusunun etrafı ayırıcı-kesici makas ile kesilerek Kaan'ın bacakları, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapılan çocuk ailesine teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 17:34
  1. Muğla
  2. Gaziantep
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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