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"Yüzme eğitimi zorunlu hale getirilmeli"

- Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın:"Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 1 milyon 200 bin çocuğumuz yüzme öğrenecek"- "Yüzmenin altyapısını oluşturuyoruz"

26 Temmuz 2019 Cuma 11:04
"Yüzme eğitimi zorunlu hale getirilmeli"


ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzmenin anaokulundan itibaren zorunlu ders haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme kültürünün tabana yayılması gerektiğini aktardı.

Türkiye'de şu anda nüfusun sadece yüzde 40’ının yüzme bildiğine dikkati çeken Erkan Yalçın, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme bilmeyen yüzde 60’lık kısma yüzme öğretebilmek en büyük çabalarımızdan biridir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yüzme kültürünün inşa edilmesinin önemine değinerek, "Yüzme anaokulundan itibaren zorunlu hale getirilmeli. Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren 'yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz' diyoruz ve bunun için de bakanlığımızla ortak hareket ederek birçok proje üretiyor ve birçok projeye dahil oluyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin faaliyete geçirildiğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Altı dönem halinde gerçekleşen ve 19 Kasım 2018'de başlayan projede Türkiye genelinde 70 ilden yaklaşık 130 bin öğrenci yüzme eğitimi aldı. Bu proje kapsamında ülke genelinde 1 milyon 200 bin çocuğumuz yüzme öğrenecek. Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın olağanüstü destekleriyle dünya ile aramızda olan fark giderek kapanıyor. Yıldız ve genç kategorilerinde dünya derecelerine çok yaklaştık ve 2024 itibarıyla bu farkı tamamen kapatacağımızı düşünüyorum."


- "Çok ciddi yatırımlar yapılıyor"


Türkiye'de son 17 yılda spora ciddi yatırım yapıldığını vurgulayan Yalçın, "Türkiye'yi yüzmede en üst seviyelere taşımak çok ciddi yatırımlar yapılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine büyük destek verdiğini de dile getiren Yalçın, "Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız yüzme ile her zaman yakından ilgilendiler. Tüm projelerimizde bize sonuna kadar destek oldular. Kazandığımız başarılarla onlara teşekkür etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.


- "Yüzmenin altyapısını oluşturuyoruz"


"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Türk yüzücülüğüne çok büyük yatırım yapıldığını söyleyen Yalçın, "İnşallah Türkiye'de yüzmenin altyapısı sağlam bir şekilde oluşacak." ifadesini kullandı.

Yalçın, proje kapsamında milli takıma başarılı sporcular yetiştirmeyi de amaçladıklarını aktararak, "Tabii bakanlığımızın bu projesinde amaç yüzme öğretmek olsa da arkası çok dolu bir projedir. Yüzme öğretilirken aynı zamanda sporcu taraması da yapılarak geleceğin başarılı sporcularının önü açılmış oluyor. Buralardan Yüzme Milli Takımı'na da başarılı sporcuların yetiştirileceğine inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Başarı grafiğini sürekli olarak arttığına dikkati çeken Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

''Sporu tabana yayarak, alt kategorilerde elde edilen başarıları büyükler kategorisine taşıdığımızda Türk yüzmesi her kategoride sesini dünyaya duyurmaya başlayacaktır. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor.''



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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:04
  1. Erkan Yalçın
  2. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Türkiye  Yüzme Federasyonu
  5. Yüzme Bilmeyen Kalmasın

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