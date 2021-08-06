Yüzlerine tükürsen 'şükür' diyecekler! İçişleri Bakanlığı'ndan Sedef Kabaş ve beraberindekilerin yalanına ilişkin açıklama

Yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanlığı'ndan, yalan eğitmeni Sedef Kabaş'ın da aralarında olduğu muhaliflerin, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi protesto eden kadın tutuklandı." haberine ilişkin yalanlama geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Vallahi bıktık, billahi bıktık bu yalanlarınızdan. Açık ve net ifade ediyorum ki; sayın Pakdemirli'yi protesto ettiği gerekçesiyle hiçbir vatandaşımız gözaltına alınmamıştır. Bu haber tümüyle yalandır." dedi.

Geçtiğimiz aylarda 'yalan nasıl söylenir' eğitimi verirken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıkan Sedef Kabaş'ın da aralarında bulunduğu ar damarı çatlamış muhalifler şu paylaşımları yapmıştı:

Sedef Kabaş

"Halk TV yayınını basıp, elinde kırık şişe ile saldıranlar serbest; Pakdemirli’ye “helikopter nerede, her taraf yandı, siz neredesiniz? Yazıklar olsun! Hükümet istifa!” diyen kadın tutuklu… Bu günleri unutmayın."

Barış Atay

"Siz kendinizi ne sanıyorsunuz Bekir Pakdemirli? Kimse sizi eleştiremeyecek mi? Yükselen bu sesi engelleyemeyeceksiniz!"

Faik Öztrak

"HalkTV canlı yayınını basıp, sunucu ve yorumcuları tartaklamaya kalkan ayak takımı serbest. Kifayetsiz Bakanı protesto eden yurttaş gözaltında. Sevsinler sizin gücünüzü… Zulm ile abad olanın, Ahiri berbat olur."