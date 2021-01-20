Yüzleri kızarır mı bunların şimdi? 'Uçak inemez' dedikleri havalimanı Avrupa'yı salladı

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapanması ve seyahat yasakları nedeniyle dünya genelindeki havalimanları yolcu sayılarında ciddi düşüş yaşandı.

İstanbul Havalimanı 2020 yılında Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23.4 milyon yolcusu ile birinci sıraya geldi. İstanbul Havalimanı’nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon ile dördüncü sırada yer aldı. Almanya'daki Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya geriledi.

İstanbul Havalimanı'nın kısa süredeki başarısı sonrası akıllara Türkiye'nin yararına olan hiçbir şeyden memnun olmayan muhalif kesimin açıklamaları geldi.

Sosyal medyada, muhalefetin sözcülüğünü yapan kesimin geçmişte İstanbul Havalimanı'na ilişkin eleştrileri yeniden gündeme getirildi.

Çok sayıda kullanıcı, söz konusu paylaşımları alıntılayarak, 'Bu başarı sonrası yüzünüz kızaracak mı?' şeklinde yorumlarda bulundu.

İngilizler hayran kalmıştı

Birleşik Krallık ve Avrupa'nın yeni havalimanını kıskandığını söyleyen İngiliz uzman Straw "Bence İngilizler, Türkiye'de bu kadar büyük bir havalimanı inşa etmek için gerekli boş arazinin bulunmasından dolayı bir hayli kıskaçlık içindedir. Çünkü Londra'da havalimanı kapasitesi konusunda yoğun tartışmalar var. Burası yerleşimin çok yoğun olduğu bir bölge. Ayrıca yeşil kuşak diye adlandırdığımız bölgede inşaat yapılmasını önlemeye yönelik katı kurallarımız var" demişti. Londra'daki yeni havalimanı fikrinden söz eden Straw "Bu yeşil kuşak Londra ve diğer büyük şehirlerin etrafındaki bir bölge. Bu zorlu bir tartışma oldu. Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pist yapılması gerekiyor ve bu çok uzun yıllar alacak. Yeni bir havalimanı inşa etmek herhalde hayal olur bizim için. Yine de Türk hükümetini bu açıdan kutlarım. Ayrıca çok iyi bir bağlantı oldu bu havalimanı" ifadelerini kullanmıştı.