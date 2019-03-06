Yüzleri kızaracağına kendilerini savundular! Üstelik biri hamile

Burdur'da bir evden 30 bin liralık ziynet eşyasını çalmakla suçlanan 1'i hamile 4 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Bir apartmandan çıkarken gözaltına alınan şüpheliler, polise seyyar satıcı olduklarını söyledi.

Apartmandan çıkarken yakalandılar

Burdur'da 5 Şubat günü Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyası çalınmasından sonra çalışma başlatan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelilerin dün saat 15.00 sıralarında Antalya'dan Burdur'a geldiğini belirledi. Polis, şüphelileri Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde bir apartmandan çıkarken yakaladı.

Pes dedirten savunma: Seyyar satıcıyız

1'i erkek 3'ü kadın şüphelinin üzerinden çok sayıda çorap çıktı. Biri hamile olan şüpheliler hırsızlıkla ilgileri olmadığını, seyyar satıcı olduklarını ve çorap satmak için apartmana girdiklerini öne sürdü. Şüphelilerden erkek Ö.Ö. ile S.A., S.A. ve K.Ö. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.