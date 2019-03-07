Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için toplandı

MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünün kaza yapması üzerine hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır, Eskişehir’de farklı takımlara gönül vermiş yüzlerce taraftar tarafından lokma dağıtılarak anıldı.

Geçen günlerde Antalya deplasmanının ardından Ankara dönüşü Afyonkarahisar’da hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır, Eskişehir’deki AnkaraGüçlüler Taraftar Birliği öncülüğünde yüzlerce taraftarlar ile birlikte Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde anıldı. Başta Ankaragücü olmak üzere Eskişehirspor, Konyaspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Samsunspor, Kastamonuspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bayburtspor gibi köklü kulüplerin taraftarları Eren ve Mert için bir araya geldi. Lokma dağıtım programında taraftarlar, ‘Unutursak kalbimiz kurusun’, ‘Unut diyorlar ne de kolay söylüyorlar’, ‘Armaya can veren mert çocuklar’, ‘Başın sağ olsun Ankaragücü’ gibi sloganlar da attı. Düzenlenen etkinliğe, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Eskişehirspor’un futbolcularından Bedirhan Altunbaş, Sissokko, Fırat Can Üzüm ve çok sayıda taraftar katıldı.

"Bu günü belki bir milat olarak görmek lazım"

Programda bir konuşma yapan Teknik Direktör Fuat Çapa, Ankaragücü camiasına baş sağlığı diledi. Çapa, "Bu günü belki bir milat olarak görmek lazım. Çünkü bizim aslında görmemiz gereken ve oluşturmamız gereken tablonun bu olması gerek. Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz böyledir. Geçmişimize bakacak olursak, Anadolu insanı olarak biz, saygının ve sevginin ön planda olduğu bir milletiz. Bunu göz ardı etmeyelim ve buna sahip çıkalım. Bugünkü davranış bir başlangıç olsun. Rekabet sadece 90 dakika futbolcular arasında olsun. Şimdiye kadar verilen ve bundan sonra verilecek mesajlar çok önemli. Ümit edelim bu mesajlara devam ederiz. Türkiye çok güzel bir süreçten geçiyor. Özellikle tribün anlamında ve buna ne kadar destek olup katkı sağlarsak bu durum bizi mutlu edecektir. Futbolu daha çok sevmemize ve sevdirmemize yardımcı olacaktır. Tekrardan Ankaragücü camiasının başı sağ olsun, kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Herkese burada bulundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bütün taraftar gruplarına teşekkür ederiz"

Ankaragücü taraftarlarından Cem Şimşek, kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür ederek, "Antalya deplasmanı dönüşünde iki kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunun için Eskişehir’de bulunan Ankaragüçlüler olarak böyle bir organizasyon yapmak istedik. Sağ olsunlar Eskişehir’de yaşayan; Sakaryalılar, Kocaelililer, Bursasporlular, Samsunsporlular ve şu anda ismini söyleyemediğimiz birçok taraftar grubu da bizimle. Başta Eskişehirsporlular olmak üzere bütün taraftar gruplarına teşekkür ederiz. Maddi ve manevi destekleriniz esirgemediler. Anadolu bu şekilde güzel. İnşallah bu dostlukta bu şekilde devam eder. Burada bütün takım taraftarları ile birlikteyiz. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar, hemşerilerimiz olan Gençlerbirliği taraftarları da buradalar" diye konuştu.

Bir başka Ankaragücü taraftarı Hamza Akın Kaplan ise, takım taraftarları arasında bir barışın sağlandığını ifade ederek, "Teşekkür ediyoruz buraya geldikleri için acı kaybımızda yanımızda oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Burada kötü bir gündeyiz ve herkes bizim yanımızda oldu. Barış ortamı sağlandı. Bu yüzden hepsine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri de deplasmanlarda olay çıkartılarak değil yapılan bestelerle ve koreografilerle ön plana çıkılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi;

"Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanı dönüşünde bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden kardeşlerimiz için toplandık. Onların adına, hayrına lokma dökmek için toplandık. Tribünlerde ki bu birbirimize olan sebepsiz öfkenin ve nefretin artık son bulmasını istiyoruz. Deplasmanlarda birbirimize olay çıkartarak değil; yaptığımız bestelerle, koreografilerle ön plana çıkmalıyız. Bundan sonra da inşallah böyle olur. Bunun ilk adımını böyle elim bir olayda Ankaragücü camiası attı. Onların canı daha fazla yanıyordu çünkü gencecik iki tane kardeşimizi toprağa vermek kolay değil. Bizler de cenazede bulunduk. Onların yaşadığı üzüntüyü biz de yaşadık çünkü bizler farklı renklere gönül vermiş aynı davanın insanlarıyız."

Öte yandan etkinlik sonunda hayatlarını kaybeden Eren ve Mert için dualar edilip, vatandaşlara lokma dağıtıldı. Etkinlik farklı renklere gönül vermiş yüzlerce taraftarın toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.