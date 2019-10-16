0553 313 94 23

Yüzlerce Fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgalci İsrail'in polisi korumasındaki 611 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği bildirildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:52
Yüzlerce Fanatik Yahudi'den Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Fanatikleri koruyan polis, Filistinli kadını gözaltına aldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 611 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail polisi Harem-i Şerif'in avlusundan Filistinli genç bir kadını da gözaltına aldı.

Bayram bahanesiyle baskın çağrıları yapıyorlar

İbrani takvimine göre geçen pazar başlayan ve hala devam eden Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:52
  1. İsrail polisi
  2. fanatik Yahudi
  3. Doğu Kudüs
  4. Eski Şehir
  5. Mescid-i Aksa
  6. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi
  7. El-Meğaribe (Fas) Kapısı
  8. Harem-i Şerif
  9. İbrani takvimi
  10. Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı)
  11. Tapınak Tepesi
  12. Ürdün
  13. İsrail
  14. Vakıflar İdaresi
  15. Müslümanlar
  16. Kıble Mescidi
  17. Kubbetu's Sahra Camisi
  18. Yahudiler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY ile Bodrum'a nasıl gidilir?
    1. THY ile Bodrum'a nasıl gidilir?
    2. Batı medyasından algı operasyonuna tam..
    3. Abdullah Kaya kimdir? Abdullah Kaya..
    4. Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı!..
    5. Adnan Zengin kimdir? Adnan Zengin Türk..
    6. Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli..
    7. Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1..
    8. Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı THK’ya..
    9. Süper Lig'de 8. hafta maçlarının..
    10. Halkbank'tan ABD'de başlatılan yargı..
    11. AB liderleri Brüksel'de toplanacak
    12. Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması
    13. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
    14. AK Parti Grup Toplantısı'na damga..
    15. Engelli milli okçu Murat Turan'dan..
    16. Yüzlerce Fanatik Yahudi'den Mescid-i..
    17. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Çebi:..
    18. Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci..
    19. 'Hızır' 100 kilometrede 1 lira 2 kuruş..
    20. Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı..
    21. Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle..
    22. Terör destekçilerini üzen görüntüler!..
    23. Kruvaze perde nasıl yıkanır?
    24. ABD medyasını çıldırtan resim!
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ABD..
    26. Galatasaray'da Falcao sıkıntısı devam..
    27. Rusya'dan dikkat çeken Barış Pınarı..
    28. Feyzioğlu’ndan dini nikah sürpizi!
    29. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak..
    30. Askeri üs yakınlarında roket bulundu
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."