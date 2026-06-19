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Teknoloji Artık İstanbul’da bu noktalara ulaşmak daha kolay: Yandex navigasyona metro ayarı
Teknoloji

Artık İstanbul’da bu noktalara ulaşmak daha kolay: Yandex navigasyona metro ayarı

Yeniakit Publisher
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Artık İstanbul’da bu noktalara ulaşmak daha kolay: Yandex navigasyona metro ayarı

Yandex Türkiye, harita ve navigasyon hizmetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, İstanbul’daki M11 metro hattında yer alan 5 yeni istasyonu Yandex Maps’e entegre ederek kullanıcıların toplu ulaşım rotalarını daha güncel şekilde planlamasını sağladı.

Yolcu hizmetinin resmi olarak başlamasıyla kullanıcılar, Yandex Maps ve Navi üzerinden "İbn Haldun Üniversitesi", "Kayaşehir", "Olimpiyatköy", "Halkalı Stadı" ve "Halkalı" istasyonlarını içeren toplu taşıma rotaları planlayabilecek. Bu sayede kullanıcılar, İstanbul Havalimanına, Halkalı'ya, Başakşehir'e ve yakın semtlere ulaşmak için en uygun güzergahları daha kolay bulabilecek.

Yeni M11 istasyonlarının açılış gününden itibaren kullanıcılar, Yandex Maps ve Navi'de yeni istasyonları yürüme, otobüs ve diğer toplu taşıma seçenekleriyle birleştiren rotalar oluşturabilecek, böylece şehir içindeki farklı ulaşım alternatiflerini karşılaştırma imkanı da bulabilecek.

Hizmetteki diğer metro istasyonlarında olduğu gibi rotalar aktarma noktalarına veya çıkışlara en yakın vagonun hangisi olduğunu da gösterecek, böylece yolcular metroya binerken en uygun vagonu seçebilecek.

Söz konusu güncelleme, Yandex Maps'ın Türkiye'de navigasyon teknolojilerini toplu taşıma, araç kullanımı ve yürüyüş gibi farklı ulaşım yöntemlerinde daha ayrıntılı ve kullanışlı hale getirme hedefinin bir parçası olarak ifade edildi.

Yandex Maps, daha önce yolcuların havalimanına ulaşımından terminal içinde yön bulmaya kadar tüm yolculuk sürecini planlamasını kolaylaştırmak için İstanbul Havalimanında iç mekan navigasyonunu da hayata geçirmişti.

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