  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
WSJ duyurdu: ABD ordusunda bütçe krizi kapıda! İran savaşının faturası büyüyor Bakan Gürlek'ten çete operasyonuna net mesaj: Kökleri kazınana dek sürecek Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 41 kişi gözaltına alındı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu 15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu! Montella çok sinirlendi! 'Ben sizden daha çok Türk'üm' Trump'tan sert açıklama: Eleştirenler aptal! Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...' Netanyahu, ABD'yi kaybetmek istemiyor! Kabine üyelerini uyardı
Gündem Yüzlerce dönüm buğday tarlası yandı! Emekler kül oldu
Gündem

Yüzlerce dönüm buğday tarlası yandı! Emekler kül oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yüzlerce dönüm buğday tarlası yandı! Emekler kül oldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde buğday ekili arazide yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangında yüzlerce dönüm arazi küle döndü.

Eğil’in Dere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı buğday ekili arazide yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Eğil Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Rüzgarın da etkisi ile alevler geniş bir alana yayılırken yüzlerce dönüm ekili alan küle döndü. Söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23