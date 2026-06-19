Yüzlerce dönüm buğday tarlası yandı! Emekler kül oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde buğday ekili arazide yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangında yüzlerce dönüm arazi küle döndü.
Eğil’in Dere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı buğday ekili arazide yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Eğil Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Rüzgarın da etkisi ile alevler geniş bir alana yayılırken yüzlerce dönüm ekili alan küle döndü. Söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.