  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözaltına alınan 32 kişiden 3’ü şaşırttı! ‘Şapkalılar’ suç örgütüne darbe Özgür bunu mutlaka yeni partiye alsın! Enginyurt: AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede? Ben-Gvir ve Smotrich kudurdu İğrenç yaratıklar öfke kustu Hürriyet'te din karşıtlığı hortladı! Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye akıl almaz iftiralar Bakan Güler’den NATO zirvesi açıklaması: Tarihi bir dönüm noktası olacak Muhalefet Kur'an kurslarına hakaret eden şahsı kahraman ilan etti! Haçlı AP hırsızdan yana Dava düştü ihanet kaldı CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar Yargı sapkınlara “dur” desin
Spor Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dünya Kupası günlüğü: Büyük heyecan yarın 5 maçla devam edecek

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı C, D, E ve F Grubu'nda oynanacak 5 maçla sürecek. D Grubu ikinci maçında Türkiye, Paraguay ile karşılaşacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, D Grubu ikinci maçlarında Türkiye ile Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı'nda TSİ 06.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

C Grubu:

01.00 İskoçya - Fas (Boston Stadı)

03.30 Brezilya - Haiti (Philadelphia Stadı)

D Grubu:

06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

F Grubu:

20.00 Hollanda - İsveç (Houston Stadı)

E Grubu:

23.00 Almanya - Fildişi Sahili (Toronto Stadı)

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!
Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

Spor

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

Özbekler Dünya Kupası’nda ilk golünü attı ama…
Özbekler Dünya Kupası’nda ilk golünü attı ama…

Spor

Özbekler Dünya Kupası’nda ilk golünü attı ama…

Dünya Kupası’nda bu da oldu! Kampın yakınında İHA düşürüldü
Dünya Kupası’nda bu da oldu! Kampın yakınında İHA düşürüldü

Spor

Dünya Kupası’nda bu da oldu! Kampın yakınında İHA düşürüldü

Dünya Kupası günlüğü: Bizim grubu ilgilendiren kritik maç oynanacak
Dünya Kupası günlüğü: Bizim grubu ilgilendiren kritik maç oynanacak

Spor

Dünya Kupası günlüğü: Bizim grubu ilgilendiren kritik maç oynanacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23