İngiltere'de aralarında 12 yaşından küçük çocukların da bulunduğu yüzlerce çocuğa kilo verme amacıyla kullanılan GLP-1 grubu ilaçlar reçete edildi.

The Guardian'ın İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine dayandırdığı araştırmaya göre, 2025-2026 yılında 18 yaşından küçük 419 çocuk bu ilaçlar için reçete aldı.Bunların 10'u 12 yaşından küçüktü.

Temmuz 2026'ya kadarki dört aylık dönemde ise 341 çocuk reçete aldı. Bu çocukların 15'i 12 yaşından küçüktü.

Veriler, İngiltere'deki toplum eczanelerinde karşılanan reçeteleri kapsarken özel klinik ve hastanelerde verilen reçeteleri içermiyor. Bu nedenle gerçek sayının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Başlangıçta tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen GLP-1 grubu ilaçlar, günümüzde obezite tedavisinde de kullanılıyor.

Uzmanlar, çocuklarda bu ilaçların ancak ciddi obezite durumunda ve diğer tedavilerin yetersiz kalması halinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İlaç kullanan çocukların büyüme, ergenlik gelişimi, beslenme ve ruh sağlığının yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken uzmanlar, tedavi bırakıldığında verilen kiloların geri alınabileceğini belirtiyor.

İngiltere'de 4-5 yaş grubundaki çocukların yüzde 10,7'si, 10-11 yaş grubundakilerin ise yüzde 22,8'i obeziteyle yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de geçen ay yayımladığı kılavuzda, GLP-1 dahil obezite ilaçlarının 10 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerektiğini bildirmişti.